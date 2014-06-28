فانيسا كارلتون حامل مجدّداً بعد تخطّي أزمة حملها الأوّل

كشفت الكاتبة والمغنية الأمريكيّة Vanessa Carlton عن أنّها حامل بطفلها الأوّل، من زوجها John McCauley.

وبهذه المناسبة، نشرت Carlton صورة تُظهر حملها، خلال وقوفها في أحد المطارات، وعلقّت بالكتابة أسفلها: "نحن ننتظر طفلاً جديداً، هو بصحّة جيّدة ويتحرّك داخلي كالبطل".



وبسبب حملها، قالت Vanessa، البالغة من العمر 33 عاماً، إنّها ستؤجّل طرح ألبومها المقبل، لأنّه مميّز ومهمّ جدّاً بالنسبة إليها، ومزيج مثالي بين إنجلترا وتينيسي.



لا بدّ من الإشارة إلى أنّ النجمة Vanessa Carlton أعلنت العام الماضي أنّها وخطيبها John McCauley ينتظران مولودهما الأوّل، ثمّ كشفت في شهر تشرين الأوّل أن الحمل تمّ خارج الرحم، ولن يستمّر.