نورث ويست تتعرّض لإهانة عنصريّة وكيم تضبط أعصابها

سبق وكشفت النجمة العالميّة Kim Kardashian عن خوفها على ابنتها North West من التفرقة العنصريّة، التي لم تغب عن المجتمع الأمريكي حتى الآن، حسب قولها.

ويبدو أنّ مخاوف Kim كانت في مكانها، حيث إنّ North وقعت ضحيّة افتراء عنصري مهين، حين وصفتها إحدى السيدّات بالطفلة السوداء وطالبت بإسكاتها، خلال وجودها مع والدتها وجدّتها على متن الطائرة.

Kardashian روت لشقيقتها Khloe ما حصل معها أثناء رحلتها قائلة: "كنت نائمة في الطائرة، وفجأة استيقظت على صوت امرأة تدلّ على ابنتي، وتصرخ بالقول إنها ابنة Kanye West".

وأعربت Khloe عن غضبها خلال حديث أختها، فقالت: "لو كنت مكانك لضربتها على وجهها".

فردّت Kim: "كنت سأضربها.. لكنّنا في الطائرة".

وتابعت نجمة تلفزيون الواقع Kris Jenner الحديث بالقول: "وقفت تلك السيدّة في قمرة الدرجة الأولى من الطائرة، وصرخت بأعلى صوتها: إنّها مع رجل أسود وابنتها سوداء.. فلتسكت تلك الطفلة السوداء".

وقد أثار هذا الموقف استنفار Khloe Kardashian، حيث بدأت برمي الشتائم، وتمنّت لو أنّها كانت موجودة لتتصرّف مع تلك السيدّة الوقحة".

يُذكر أنّ Kim وKanye احتفلا بعيد ميلاد إبنتهما الأوّل، الذي يصادف في 15 حزيران بالتزامن مع عيد الأب، حيث أقاما احتفلاً أطلقا عليه إسم مهرجان Kidchella ، تيمّناً بالمهرجان الشهير Coachella، الذي يقام سنويّاً في مدينة Indio بكاليفورنيا.