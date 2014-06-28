تامر حسني لسيدتي نت: عيب النظرة الدنيئة للمطلقات!

أكد الفنان تامر حسني أن مسلسله الجاري تصويره حاليا "فرق توقيت" لن ينتهي قبل أسبوعين من الآن، ما سيضطره إلى العمل في معظم أيّام شهر رمضان. ويرصد العمل في جانب كبير منه قضيّة اجتماعيّة هامة جداً، وهي قضيّة السيّدات المطلقات.

وقال تامر في تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت" إنّ العمل يدافع في جانب كبير منه عن السيدات المطلقات، حيث من حقهن أن يعشن حياتهن بالشكل الطبيعي، وأن يتخلّصن من نظرة المجتمع إليهنّ، والتي تنحصر في كون المطلقة مذنبة ومخطئة. ويزداد الأمر سوءاً إذا كان لديها أبناء، فنقول لا وألف لا لهذه النظرة الدنيئة. وهناك أيضاً رصد لمحاولة بعض الشباب المصري تقليد الغرب في كلّ شيء؛ وذلك على الرغم من اختلاف عاداتهم وتقاليدهم".

وأوضح تامر أنّ اختيار فريق العمل كان بشكل مشترك بينه وبين المؤلف والمخرج والمنتج، وإن كان تامر نفسه هو الذي اختار إسلام خيري مخرجاً للعمل.

يُذكر أنّ مسلسل "فرق توقيت"، الذي كتبه محمد سليمان، يُشارك في بطولته، بجوار تامر حسني، كلٌّ من الفنانين نيكول سابا ومنّة فضالي وشيري عادل.