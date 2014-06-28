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رحيل النجم الأمريكي بوبي ووماك وأسباب الوفاة مجهولة

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رحيل النجم الأمريكي بوبي ووماك وأسباب الوفاة مجهولة رحيل النجم الأمريكي بوبي ووماك وأسباب الوفاة مجهولة

السبت 28-06-2014 18:42

أعلنت اليوم وفاة المغنّي الأمريكي Bobby Womack عن عمر ناهز الـ70 عاماً، بعد فارق الحياة يوم الخميس الفائت، في وقت أكدّ العديد من المصادر أنّ سبب الوفاة لا يزال مجهولاً حتّى الآن.

Womack شارك الأسبوع الماضي في فعاليّات مهرجان Bonnaroo Music Festival، وأحيا حفلاً جماهيريّاً في مدينة Manchester Tennessee الأمريكيّة.
لكن اللافت أنه منذ سنوات تمّ تشخيص إصابة Womack بمرض سرطان القولون، الذي تعافى منه، ليُصاب منذ فترة قصيرة بمرض الألزهايمر.

ولد Bobby Womack في آذار من عام 1944، واشتهر طوال مسيرته الفنيّة بموسيقى الـ"سول"، كما كتب العديد من الأغنيات.

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