ميريام فارس في آخر يوم تصوير:أحضرت ملابس "اتهام" من إيطاليا وباريس

في حلقة ترويجية خاصّة بمسلسل "اتهام" وببطلته، كان أجرى رجا ناصر الدين ورودولف هلال اتصالاً بالفنانة ميريام فارس، في برنامجهما "بخصوص هالشي"، الذي يُبث عبر إذاعة "صوت الغد"، حيث تحدّثت ميريام عن تجربتها التمثيلية الأولى، في حين شهدت الحلقة مشاركة واسعة من عدد كبير من الأشخاص الذين شاركوا في العمل عبر مداخلات مباشرة على الهواء، وهم: النجم المصري عزت أبو عوف، والممثلة اللبنانية نهلة داوود، والكاتبة كلوديا مرشليان، والمخرج فيليب أسمر، والإعلامي الدكتور جمال فياض. وقد أثنى الجميع على تجربة ميريام الفذة في التمثيل، وتوقّعوا أن تكون نجمة في مجال التمثيل، كما في مجال الغناء، بعد أن أعلن عزت أبو عوف بأنها "ممثلة من الطراز الرفيع"، واصفاً أداءها بـ "العبقري".

في بداية الحلقة، التي كانت عبر الهاتف من موقع التصوير، أكّدت ميريام أنّها لن تطلّ في رمضان، إلا من خلال المسلسل، لأنها تحتاج ـ على حد قولها ـ إلى فترة راحة لكي تخرج من الحالة التي هي فيها، (إشارة ألى أن ميريام لم تتمكن من الخروج من شخصية "ريم" التي تتقمصها في مسلسل "اتهام")، وقالت: "الدور شدّني منذ أن قرأت الحوار، بالرغم من أنني تلقيت قبله عروضاً كثيرة. وعندما دخلت في الشخصية، وجدت نفسي، أثناء الحفظ أُكمل الحوار قبل أن أقرأ الدور، لأنني تقمّصت الحالة قبل أن أباشر التمثيل".

ميريام التي أكدت أنها لم تُعد تصوير أيّ مشهد، ولم تعترض على أيّ مشهد، أوضحت أنّ "كلّ المشاهد مبرَّرة، ولم يكن هناك حاجة لأن أعترض. أنا كنت أمثل دور "ريم"، ولم أكن ميريام التي تغنّي". كما أشارت ميريام إلى أنها دخلت المستشفى خلال التصوير من شدّة تأثرها بالدور، وأنها كانت ترى أنه ليس من المفترض أن يعرف الناس بهذا الأمر".

وعن تجربة وقوفها أمام عزت أبو عوف، قالت ميريام: "صحيح أنّ "ريم" هي الشخصيّة المحوريّة في المسلسل. ولكن كلّ ممثل وقف أمامي كان بطلاً في العمل. عزت أبو عوف علّمني الكثير، وكان هناك تناغم بيننا أمام الكاميرا وبعيداً عنها، وهذه الناحية جعلتنا قريبين جداً من بعضنا".

من ناحية أخرى، قالت ميريام إنها سمعت من ضيوف الشرف الذين شاركوا في العمل بأنهم وافقوا على مسلسل "اتهام" من أجلها، وأضافت: "أنا لا أفكّر بأنّ هناك دوراً صغيراً أو كبيراً، بل بدور يترك أثراً عند الناس، ولو أنّ ممثلين آخرين شاركوا في العمل، لربما ما كنا استطعنا تقديم العمل بنفس الطريقة".

وعن إمكانية أن تتحول إلى نجمة رمضانية، أجابت ميريام: "كثيرون في فريق العمل قالوا لي: "يا خوفنا تتركي الغناء وتصيري بالتمثيل"". وعمّا إذا كان لديها ميل إلى أن تُصبح ممثلة، ردّت ميريام: "لا أعرف، بعد مرور أسبوعين على بدء التصوير، كثيرون قالوا لي: "يبدو أنّ التمثيل سيخطفك من الغناء". ولكن فجأة وجدت نفسي أغني على "السيت"، وهذا يعني أنني اشتقت إلى الغناء. لا شيء يمنع من أطلّ سنوياً في رمضان، في حال رضيت الصحافة والناس عن العمل".

ميريام التي طلبت من المخرج فيليب أسمر عدم بثّ أيّ أغنية لها في المسلسل، أوضحت بالقول: "هو وافق على طلبي. ولكن بعد يومين، قال لي: "لم أصدق معك، كان هناك مشهد في المسلسل، لم تناسبه سوى أغنيتك "كيفك أنت"".

وأشارت إلى أنها: "سافرت خصيصاً إلى إيطاليا وباريس قبل التصوير، ومن هناك اشتريت كلّ الملابس الخاصّة بالمسلسل. هناك مشاهد كثيرة تتطلب مني ارتداء ملابس سوداء، ولذلك عدت بحقيبتين ممتلئتين بملابس من هذا اللون، هذا عدا الحقائب الكثيرة الأخرى التي تحتوي ملابس بموديلات وألوان مختلفة، وكلها من آخر صيحات الموضة العالمية".

كما أكّدت ميريام أنّها لم ترَ مشهداً واحداً من المسلسل: "أولاً لأنني لم أملك الوقت الكافي، لأننا كنّا نصوّر 17 ساعة يومياً لكي نتمكن من إنهاء التصوير قبل حلول رمضان، وثانياً لأنني أرغب في أن أكون مشاهدة عادية كسائر الناس".

في نهاية الحلقة، تمنّت ميريام التوفيق لكلّ الأعمال التي ستعرض في رمضان، واعتبرت أنّ المنافسة ترفع من مستواها، كما طلبت من "الفانز" أن يحبّوها في التمثيل كما أحبّوها في الغناء والاستعراض.

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