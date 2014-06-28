أمين شرطة بالأمن الوطني يوجه الشكر لوزير الداخلية لإهتمامه بعلاجه

أعرب أمين شرطة أيمن البطوط من الامن الوطني لبورسعيد عن سعادته لإهتمام الداخلية بعلاجه. وقام بأرسال رسالة شكر للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لإهتمامه بعلاجة بعد تعرضه لأطلاق ضرب نار من جانب تكفيريين و إصابته بأربع طلقات قاتلة وأنقذته العناية الهيه.وأضاف أمين الشرطة أيمن البطوط إن زيارة الوزير له في المركز الطبي العالمي أزالت عبء نفسي من علي كاهله و شعر بالراحة و الأمان مشيراً إن الوزير اتصل به أكثر من مرة للأطمئنان عليه. كما إن اللواء محمد إبراهيم أعطي شقيقى في إدارة مرور بورسعيد أجازة مفتوحة ليقف بجانبي في المستشفي وتم أجراء أكثر من خمس عمليات جراحية خطيرة .

كما وجه أمين الشرطة شكره إلي السيد اللواء محمود جمعه مساعد الوزير للخدمات الطبيه والسيد اللواء محمود منير وإلى كل زملائه بالأمن الوطنى ببورسعيد .

> يذكر ان أمين الشرطة قد تعرض لأطلاق نار في فترة حكم الرئيس المعزول مرسي و أسفر الحادث عن مصرع مواطن وإصابة أربعة أشخاص بطلقات نارية منهم الأمين أيمن البطوط.