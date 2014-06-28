أخبار عاجلة

بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning " -
السكة الحديد تخالف قرار "الوزراء" بترشيد الإنفاق.. والوزير "خارج نطاق الخدمة"- مستند -
اردوغان لبوتين: هجوم إدلب "الكيميائي غير الإنساني" يهدد محادثات السلام -
محافظ أسوان يبحث سبل تنشيط السياحة العلاجية مع سفيرة البرتغال -
كلوب: غياب «ماني» مؤثر أمام بورنموث -
كلوب: سنقاتل على النقاط المتبقية في «البريميرليج» -
وست هام يسعى لتحصين نجميه في الصيف -
ظهير هوفنهايم على رادار تشيلسي -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... وصفة سحرية وسهلة لـ " تنحيف الجسم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أمين شرطة بالأمن الوطني يوجه الشكر لوزير الداخلية لإهتمامه بعلاجه

Google+ Print
أمين الشرطة أيمن بطوط

أمين الشرطة أيمن بطوط

أعرب أمين شرطة أيمن البطوط من الامن الوطني لبورسعيد عن سعادته لإهتمام الداخلية بعلاجه. وقام بأرسال رسالة شكر للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية  لإهتمامه بعلاجة بعد تعرضه لأطلاق ضرب نار من جانب تكفيريين و إصابته بأربع طلقات قاتلة وأنقذته العناية الهيه.وأضاف أمين الشرطة أيمن البطوط إن زيارة الوزير له في المركز الطبي العالمي أزالت عبء نفسي من علي كاهله و شعر بالراحة و الأمان مشيراً إن الوزير اتصل به أكثر من مرة للأطمئنان عليه. كما إن اللواء محمد إبراهيم أعطي شقيقى في إدارة مرور بورسعيد أجازة مفتوحة ليقف بجانبي في المستشفي وتم أجراء أكثر من خمس عمليات جراحية خطيرة .

كما وجه أمين الشرطة شكره إلي السيد اللواء محمود جمعه مساعد الوزير للخدمات الطبيه والسيد اللواء محمود منير وإلى كل زملائه بالأمن الوطنى ببورسعيد .
> يذكر ان أمين الشرطة قد تعرض لأطلاق نار في فترة حكم الرئيس المعزول مرسي و أسفر الحادث عن مصرع مواطن وإصابة أربعة أشخاص بطلقات نارية منهم الأمين أيمن البطوط.

 

 

 

 

أمين الشرطة أيمن بطوط

أمين الشرطة أيمن بطوط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا