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الاتحاد الجزائرى لكرة القدم يقرر صرف 30 ألف يورو لكل لاعب حال الفوز على ألمانيا

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الاتحاد الجزائرى لكرة القدم يقرر صرف 30 ألف يورو لكل لاعب حال الفوز على ألمانيا الاتحاد الجزائرى لكرة القدم يقرر صرف 30 ألف يورو لكل لاعب حال الفوز على ألمانيا

منتخب الجزائر

رصد الاتحاد الجزائري لكرة القدم مكافأة مالية قدرها 30 ألف يورو لكل لاعب في منتخب محاربي الصحراء، في حال الفوز على ألمانيا في مباراة دور الـ 16.

وذكرت صحيفة الهداف الجزائرية، أن هذه المكافأة خاصة بمباراة ألمانيا ولن تؤثر على مكافأة الـ 50 ألف يورو التي ضمنها كل لاعب بعد تأهل الخضر للدور الثاني بكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ.

فيما كان نصيب المدير الفني البوسني وحيد خليلودزيتش ضعف المبلغ أي 100ألف يورو.

وأضافت الصحيفة أن المكافآت المالية ستصب في أرصدة اللاعبين بعد نهاية المونديال موضحة أن محمد روراوة رئيس اتحاد الكرة لم يتحدث مع اللاعبين في الموضوع.

 

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