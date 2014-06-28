سوق الياميش: بلح «السيسى» الأغلى.. و«بشرة خير» و«تسلم الأيادى» أجدد الأنواع

قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك تصبح تجارة البلح رائجة،ويبدو أن التجار قرّروا أن يكونوا مرآة للرأي العام، باستحداث أصناف أطلقوا عليها أسماء مقتبسة من الواقع.

فظهر للعام الثاني على التوالي بلح يحمل اسم “السيسي”، هو الأغلى سعراً بين الأنواع، إضافة إلى بلح “بشرة خير” الذي استغل اسم أغنية حسين الجسمي التي حققت رواجاً كبيراً في الفترة الماضية، وكذلك بلح “تسلم الأيادي”، وهي الأغنية التي قدمها مصطفى كامل وإيهاب توفيق.

وفي هذا السياق، أوضح الناقد الفني طارق الشناوي لـ”العربية نت” إن الارتباط ما بين سوق البلح والأجواء الفنية له تاريخ طويل، معتبراً أن المواطن المصري دائماً ما يرى في سوق البلح وسيلة للتعبير عن الرأي ومقياساً للرأي العام، وهو ما ظهر في ثورة 1919 بأغنية “بلح زغلول”، التي قدمت لسعد زغلول.