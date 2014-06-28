مشاجرة بالأسلحة الألية والقنابل المسيلة للدموع بين عائلتين بسوهاج‎

تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطار من مركز شرطة ساقلته بنشوب مشاجرة بالاسلحة الألية بين عائلتين بنجع الطوايل الشرقية .

وورد بلاغ من “صابرين السيد القماص ربة منزل” و”أبتسام عباس محمد ربة منزل” مقيمان نجع الطوايل الشرقية ينتميان لعائلة ابو عنق بقيام كلا من البسيوني أسماعيل ابو دوح وحسام صابر ابو دوح وعثمان عز العرب ابو دوح وياسر اسماعيل ابو دوح مقيمن القرامطة شرق ينتمون لعائلة ابو دوح بإطلاق أعيرة نارية تجاه مسكنهما وإلقاء قنبلة غاز مسيل للدموع .

وجاءت التحريات تؤكد أن المشاجرة وقعت لوجود خصومة ثارية بين العائلتين نجم عنها مقتل منتصر عز العرب عثمان وبإنتقال الأجهزة الأمنية عثر علي فارغ قنبلة مسيلة للدموع وأثار طلقات نارية وكلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتصرف.