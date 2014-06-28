"تشيز كيك" مفاجأتكِ السارّة لضيوفكِ

المقادير:

-250 غراماً من البسكويت الحلو السادة

-125 غراماً من الزبدة الذائبة

-250 غراماً من الجبنة القشدية الطرية

-400 غرام من الحليب المكثف المحلّى

-ملعقتا شاي من قشر الليمون المفروم فرماً ناعماً

-ثلث فنجان من عصير الليمون

-ملعقة شاي من الجيلاتين

-ملعقة شاي من الماء

طريقة التحضير:

1- يهرس البسكويت حتى يبدو مثل القرشلة، ثم تضاف الزبدة إليه، وتمزج جيداً.

2- بيد واحدة، يضغط المزيج على قاعدة الصينية وجوانبها التي تبلغ مساحتها 21 سنتيمتراً، حتى يصبح متساوياً. ثم، تغطّى الصينية وتوضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة أو حتى تصبح قاسية.

3- في أثناء ذلك، تخفق الجنية في وعاء صغير بواسطة الخلاط الكهربائي حتى تصبح ناعمة. ثم، يضاف إليها كلّ من الحليب المكثّف وقشر الليمون وعصيره. ويخفق هذا المزيج مرّة أخرى حتى يصبح ناعماً.

4- يصبّ الجيلاتين على الماء في قدر مقاوم للحرارة.ثم، يوضع هذا القدر في مقلى صغير يحتوي على الماء المغلي ويترك ليذوب.

5- يخلط الجيلاتين مع مزيج الجبنة، ثم يصب في القالب الذي تم الاحتفاظ به في الثلاجة، من قبل. ثم يعاد إلى الثلاجة لمدة تزيد عن 6 ساعات.

6 -يقدّم مع الفاكهة المسلوقة، حسب رغبتك.

(هذه المقادير تكفي 10 أشخاص)