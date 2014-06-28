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كيف تحمين عائلتك من التلوّث الغذائي؟

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كيف تحمين عائلتك من التلوّث الغذائي؟ كيف تحمين عائلتك من التلوّث الغذائي؟

السبت 28-06-2014 18:25

ممّا لا شكّ فيه أنّ الطعام الملوّث يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة على صحتك وصحّة عائلتك.
وللوقاية من خطر التلوث والجراثيم، ولا سيّما في خلال شهر رمضان الذي يتزامن هذا العام مع فصل الصيف، "سيدتي نت" ينصحك بالتقيّد بالممارسات الصحيّة الآتية التي يوصى بها الأطباء:

- اغسلي الطعام بماء نظيف، قبل إعداده وقبل طهوه.
- احفظي الطعام، بعيداً عن الحشرات والحيوانات والغبار والدخان.
- استخدمي منشفة نظيفة في المطبخ، واعمدي إلى استبدالها بأخرى، كلّما أصبحت مبلّلة.
- نظّفي أواني المطبخ ومعدّاته بالكامل، قبل وبعد الاستخدام، وجفّفيها جيّداً بواسطة منشفة نظيفة.
- تأكّدي دائماً من نظافة موقع العمل، قبل تحضير الطعام.
- احفظي الطعام مغطّى قدر الإمكان.
- لا تعيدي تجميد الأطعمة النيئة.
- تأكّدي من أنّ الطعام المجمّد قد ذاب عنه الثلج بالكامل قبل الطبخ، خصوصاً اللحوم بأنواعها.
- تجنّبي تحضير الطعام قبل موعد الإفطار بكثير وتركه في حرارة المطبخ، بل حاولي تبريده بسرعة ونقله إلى الثلاجة (البرّاد).
- إطهي الطعام جيداً، بحيث يتعرّض الوسط للحرارة لفترة كافية.
- قدّمي لعائلتكِ الوجبات الساخنة، وهي ساخنة، والباردة وهي باردة، لكي يتمّ تناولها كما يجب.
- احفظي الأطعمة داخل البراد في درجة الحرارة المناسبة لها.
- لا تقومي باستعمال أيّ منتج إلا بعد التأكّد من فترة صلاحيّته.
- لا تنفخي في الأكياس لفتحها عند تعبئة الطعام.
- اغسلي يديكِ بالماء الساخن والصابون جيّداً، قبل وبعد لمس الطعام.
- تجنّبي لمس أنفكِ أو السعال أو العطس فوق الطعام.
- قومي بتغطية شعركِ بقماشة أو قبّعة، يُمكن التخلص منها بعد استعمالها، ولا تسرّحي شعرك في الغرفة التي يتمّ إعداد الطعام فيها.
- قصّي أظافرك، ولا تضعي طلاء الأظافر، ونظّفي يديكِ جيداً قبل إعداد الطعام.
- تجنّبي وضع الخواتم أو الأساور عند تحضير الطعام.
- غطّي الجروح والبثور بقطعة قماش مقاومة للماء.
- حاولي ارتداء مريول فوق ملابسكِ لدى الدخول إلى المطبخ للوقاية.
- لا تقومي بإعداد الطعام للآخرين، إذا كنت مريضة، لكي لا تنقلي العدوى إليهم.
- احفظي الأطعمة المطهوّة بعيداً عن النيئة، خصوصاً اللحوم والدواجن، وأحكمي إغلاق أوانيها داخل البرّاد.

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