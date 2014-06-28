مفاوضات بين واشطن والخرطوم بشأن سودانية «اعتنقت» المسيحية

قالت مصادر مطلعة إن السلطات السودانية والمسؤولين الأمريكيين يتفاوضون للسماح لإمراة سودانية تزوجت أمريكيا و«اعتنقت» المسيحية بمغادرة السودان.

واحتجزت مريم يحيى ابراهيم (27 عاما) في مطار الخرطوم، الثلاثاء، بعد يوم من إلغاء محكمة استئناف حكم الاعدام الذي صدر بحقها لتحولها عن الإسلام.

>وقال محاميها مهند مصطفى إن «مريم» وزوجها وطفليهما يقيمون في السفارة الأمريكية في الخرطوم بعد الإفراج عنهما بشرط بقاء «مريم» في السودان.

>وقال المصدر المطلع «تجري مفاوضات بين المسؤولين السودانيين والأمريكيين حاليا سعيا لايجاد حل كي تغادر مريم وأسرتها البلاد.»

>واحتجزت «مريم» الثلاثاء الماضي لمحاولتها استخدام وثائق صادرة من سفارة جنوب السودان للسفر جوا من الخرطوم مع زوجها الأمريكي من أصل جنوب سوداني وطفليهما.

>ورغم إلغاء الحكم بإعدامها بعد ضغط دولي هائل لا يزال السودان لا يعترف بـ«مريم» كمسيحية لذا فإنه لا يعترف بزواجها.

>وقال المصدر «تهدف المفاوضات لخروجها من السودان بجواز سفر سوداني.»

>وتابعت واشنطن ولندن قضية «مريم» عن كثب واستدعيتا الشهر الماضي القائم بالأعمال السوداني للاحتجاج على حكم الإعدام ضد «مريم» كما حثتا السودان على الوفاء بالتزاماته الدولية بشأن الحرية الدينية وحرية العقيدة.

>وقالت متحدثة أمريكية، الخميس، إن «مريم» لديها جميع الوثائق التي تحتاجها للسفر إلى الولايات المتحدة.

>وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997 بسبب مزاعم لانتهاك حقوق الانسان. وشددت العقوبات في 2006 بسبب تصرفات الخرطوم أثناء صراعها مع متمردين في إقليم دارفور في غرب البلاد.