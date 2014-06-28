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الداخلية الليبية: تفويض مدراء الأمن بالمدن بمنح تراخيص للمواطنين لحيازة الأسلحة

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أصدر وزير الداخلية الليبي المكلف، صالح مازن، القرار رقم 2089 لسنة 2014 بشأن تفويض مدراء الأمن بالمدن الليبية بمنح تراخيص وحيازة الأسلحة وذخائرها للمواطنين الليبيين، مع مراعاة الشروط والضوابط المقررة بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الليبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية، رامي كعال، إن القانون نص على اشتراطات محددة لمن يمنح له هذا الترخيص، منها أن يكون حسن السير والسلوك وسليم العقل والإدراك وألا يقل سنه عن 21 عاما وإلا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو الحبس مدة سنة فأكثر في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال ما لم يرد له اعتباره، وإلا يكون محكوما عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمخالفته أحكام القانون أو في جريمة الاتجار بالمخدرات أو حيازتها أو في جريمة سرقة أو أي جريمة يجري استخدم فيها السلاح.

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