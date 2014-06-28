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مصور تركي يخطط لجولة مع صديقه حول العالم بـ«لا نقود»

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يخطط المصور التركي الذي يقيم في فرنسا «معمر يلماظ» للتجول حول العالم في 80 يوماً، مع صديق ألماني، دون أن يحملا في جيوبهما قرشاً واحداً، لإثبات أن العالم لا يزال يعج بالخيرين الذين يحبون مساعدة الآخرين.

وقال «يلماظ»، لمراسل «الأناضول»، إنه هو وصديقه يخططان للاعتماد بشكل كامل على رغبة الناس في المساعدة، لتوفير الطعام والشراب والسكن ووسائل النقل، موضحاً أنهما لا يفعلان ذلك، لأنهما لا يملكان نقوداً، وإنما لإيمانهما بأن الخير لا يزال موجوداً في نفوس الناس.

ولم يحدد «يلماظ» وصديقه بعد خط سير الرحلة، إلا أن «يلماظ» يرغب في زيارة دول جنوب آسيا مثل باكستان وأفغانستان وإيران، ويشمل المخطط المبدئي للرحلة، بالإضافة لتلك الدول، الهند وفرنسا وتركيا والولايات المتحدة.

ويبدو «يلماظ» واعياً بالعقبات التي قد تعترضه هو وصديقه في تلك الرحلة، لكنه يقول: «نحن لا نحتاج نقوداً لإتمام رحلتنا، وإنما إلى أناس خيِّرين، لذا سنسعى وراء الخير طوال الرحلة».

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