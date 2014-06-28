لاكوست تكشف عن تشكيلتها الجديدة لصيف 2014 في السعودية

احتفالية غير مسبوقة، تُذكّر بأجواء ألف ليلة وليلة، احتضنها مول العرب في جدة حيث عرض أشهر تمساح في التاريخ المعاصر (لاكوست) تشكيلته لربيع وصيف 2014 الخاصة بالنساء .. والرجال .. والأطفال.

وتحمل تشكيلة لاكوست الراقية لربيع وصيف 2014 عنوان "الحياة رياضة جميلة" تيمناً بمؤسس العلامة التجارية: رينيه لاكوست، الذي كان طوال حياته الاستثنائية رياضياً متفانياً ومناصراً متحمساً للأنشطة الرياضية ... بالإضافة إلى شغفه بالحياة والابداع والجمال ...

شمل الحضور نخبة مختارة من كبار الشخصيات ورجال الأعمال إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام على اختلافها، الذين استمتعوا بعرض للأزياء لافت ومذهل وتذوقوا مأكولات خفيفة ومشروبات لذيذة ... بلمسة و"مهارة" فرنسية أصيلة.

وبهذه المناسبة ، صرحت السيدة لما كنعان، المدير التسويقي لـ "لاكوست" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " إن تشكيلتنا لربيع وصيف 2014 تعكس ألوان الطبيعة الزاهية والمرحة في فصلي الربيع والصيف. كما أدت "لاكوست" تحية لكأس العالم 2014، من خلال مجموعة "سبيشال ريو" – التي صممناها وابتكرناها خصيصاً لعشاق الموضة العصرية والرشيقة والأنيقة.

12 معرض - بوتيك لـ "لاكوست" في مواقع مختارة داخل المملكة حتى الآن، وما زالت "لاكوست" تكسب شعبية وتتعزز سمعتها باستمرار في السوق. عليه، نتطلع لمزيد من التوسع الجغرافي في المديين القريب والبعيد على حد سواء.