لمسات جورج حبيقة تحوّل النجمات ... أميرات!

لمصمّم الأزياء اللبناني العالمي Georges Hobeika أسلوب خاصّ جدّاً في الموضة والأزياء، ميّزه عن غيره من المصمّمين وجعله ينفرد على ساحة من الأناقة والذوق صنعها لنفسه. وإذا كان Giambattista Valli هو ملك الأسلوب الرومنسي الأوروبي، فإنّ جورج حبيقة هو ملك الأسلوب الرومانسي في الوطن العربي و العالم أيضاً، حيث استطاع أن يأسر قلوب النساء من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم النجمات، من خلال فهمه ذوق المرأة ومتطلّباتها ، ومن خلال تصاميمه الرائعة التي يستخدم فيها الأقمشة الفاخرة والمرهفة، كالدانتيل والحرير والتول والشيفون، بألوان الباستيل الناعمة والهادئة. ولاحظنا في الفترة الأخيرة سيطرة لتصاميمه على السجّادة الحمراء، في مختلف المناسبات والاحتفالات الكبيرة. ومن النجمات اللواتي اخترن فساتينه وبدون رائعات، الممثلة الفرنسيّة Marion Cotillard، النجمة Olivia Munn، والممثلة الشابّة Elle Fanning في افتتاح فيلم Maleficent، والسمراء الجذّابة Eva Longoria. أمّا محليّاً، فقد اختارت نانسي عجرم فستاناً باللون النيلي بأكمام طويلة زُيّنَت بالكريستال لحفلتها في قطر، وبدت غاية في التألق. والبارحة أضاءت النجمة ماجدة الرومي مسرح بيت الدين، وهي ترتدي فستاناً صمّمه Georges Hobeika خصّيصاً لها، جعلها تبدو كملكة...

لمسات Georges Hobeika الرقيقة وإبداعاته تُحَوّل المرأة التي ترتدي من تصميماته الى أميرة حالمة، وجميلة. مارأيك بها، ومن هي النجمة التي بدت الأكثر تألقاً في فساتينه؟

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