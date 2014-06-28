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4 مليون و 895 ألف جنيه دعم لقطاع الشباب والرياضة بالوادي الجديد

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4 مليون و 895 ألف جنيه دعم لقطاع الشباب والرياضة بالوادي الجديد 4 مليون و 895 ألف جنيه دعم لقطاع الشباب والرياضة بالوادي الجديد

اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد

صرح اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، بأن وزارة الشباب والرياضة قامت بدعم المحافظة بمبلغ 4 مليون و895 الف جنيه بهدف استكمال المنشآت الرياضية والشبابية ودعم الانشطة .

وأكد عشماوي، أن هذه المبالغ سيتم صرفها علي الأنشطة الرياضية بالأندية ومراكز الشباب خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلي استكمال البنية الأساسية للنشاط الرياضي بالمحافظة.

ومن جانبه، صرح يحيي دياب وكيل مديرية الشباب بالمحافظة، أن المبالغ الواردة تشمل 626 ألف كدعم للأنشطة و 200 ألف لإنشاء ملعب كرة بنادي الهنداو و487 ألف لإنشاء حمام سباحة بالخارجة و 582 ألف لدعم مراكز الشباب بالادوات الرياضية، بالإضافة إلي تخصيص مبلغ 3 مليون جنيه تم ادراجها ضمن الخطة القادمة لإنشاء مدرجات بمركز شباب الخارجة.

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