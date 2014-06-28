وزير الإسكان: توسعات في محطة مياه العبور .. وبدء الخدمة بمشروعات المياه والصرف

تشهد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حاليا ما يمكن تسميته بـ” ثورة العمل” حيث تتسابق مختلف قطاعات الوزارة للانتهاء من المهام الموكلة إليها، وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

ففي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي – في تصريح له اليوم السبت – إنه “تم تشغيل توسعات محطة مياه العبور بطاقة إنتاجية ١٠٠ ألف م٣ يوميا، ستسهم في تحسين الخدمة بالمدينة، وحل مشكلاتها، وقد نجحت أجهزة الوزارة في بدء التشغيل قبل شهر رمضان، وهناك ٣٠٠ ألف م٣ يوميا أخرى ضمن التوسعات سيتم تشغيلها بعد شهر رمضان”.

وأضاف أن هناك “عددا كبيرا آخر من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، تم الانتهاء منها مع نهاية السنة المالية، ويتم تشغيلها، ودخولها الخدمة تباعا ليستفيد بها المواطنون، ويتم حاليا أيضا حل مشكلات عدد من المشروعات المهمة المتوقفة منذ سنوات، للعمل على دخولها الخدمة قريبا”.

وفى مجال الإسكان والتنمية العمرانية، انتهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من إجراء القرعة العلنية الخامسة للمتقدمين لحجز ٤ آلاف قطعة أرض في المدن الجديدة، وستبدأ أجهزة المدن الجديدة المطروح بها الأراضي الإعلان تباعا عن مواعيد تسليم الأراضي للفائزين بالقرعة.. كما انتهى صندوق التمويل العقاري من إجراء القرعة للمتقدمين لحجز ١٠ آلاف وحدة بنظام التمويل العقاري في ١٣ مدينة جديدة، وستبدأ خلال أيام إجراءات الاستعلام، ثم تحويل الملفات المقبولة إلى البنك، لبدء تسليم الوحدات السكنية للمستحقين.

وأكد الوزير أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن بدء استكمال المستندات لحجز وحدات جديدة ببرنامج الإسكان الاجتماعي “المليون وحدة سكنية”، كما تم الانتهاء من إعداد الإعلان الذي ستطرح من خلاله أول دفعة من وحدات (مدينتي والرحاب)، وستشهد الأيام المقبلة أيضا انتعاشة اقتصادية، نظرا لقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعداد خطة طرح طموحة لعدد كبير من قطع الأراضي تناسب مختلف شرائح المجتمع، وتسهم في تحقيق التنمية بالمدن الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على أن العمل والإنتاج وبذل الجهد، هو سبيلنا هذه الفترة لتعويض ما فات، ولذا سنضاعف من جهودنا لتحقيق نسب إنجاز عالية في مختلف القطاعات.

> أ ش أ