بان كي مون يحث على إنهاء العنف فى أوكرانيا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتمديد الهدنة في شرق أوكرانيا لمدة 72 ساعة اخرى ودعا إلى وضع حد للعنف في نهاية المطاف .

وقال المكتب الإعلامى التابع للأمم المتحدة فى بيان أصدره ونقلته وكالة أنباء “ايتارتاس ” الروسية ، أن بان كي مون يأمل فى أن تتقيد كافة أطراف الصراع المعنية بالوفاء بالتزاماتها فى أوكرانيا بوضع حد للعنف فى نهاية المطاف .

يشار إلى إن المكتب الإعلامى التابع لرئاسة الجمهورية الأوكرانية قال اليوم السبت فى بيان له : إن الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو مدد العمل بقرار عدم اللجوء لاستخدام القوة حتى يوم الاتنين القادم مضيفا أنه فى حال انتهكت شروط عدم استخدام القوة، تحتفظ أوكرانيا بالحق فى إنهاء وعدها بعدم استخدام القوة قبل التاريخ المحدد في المناطق التي لم يتم فيها تنفيذ وقف إطلاق النار.

> أ ش أ