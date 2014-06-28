ننشر أسماء رؤساء تحرير الصحف القومية..محمد عبد الهادى للأهرام و ياسر رزق للأخبار



> أعلن المجلس الأعلي للصحافة، برئاسة جلال عارف، أسماء رؤساء تحرير الصحف القومية، والذين تم التصويت على اختيارهم اليوم، خلال اجتماع المجلس الذي عقد بمقر الشركة القومية للتوزيع.

ففي مؤسسة الأهرام تم اختيار علاء ثابت رئيساً لتحرير جريرة الأهرام المسائي، و عماد غنيم رئيسا لتحرير مجلة الأهرام الاقتصادي، و محمد عبد الله رئيسا لتحرير مجلة الشباب، و أمل فوزي رئيسا لتحرير مجلة نصف الدنيا، وليلي الراعي لتحرير مجلة علاء الدين، وعلاء العطار رئيسا لتحرير مجلة الأهرام العربي، وعزة الحسيني رئيسا لتحرير مجلة البيت، و نبيل الطاروطي رئيسا لتحرير مجلة لغة العصر ، وهناء مصطفي رئيسا لتحرير مجلة الديمقراطية، و محمد غانم رئيسا لتحرير جريدة التعاون، ووحيد عبد المجيد رئيسا لتحرير مجلة السياسة الدولية، وعصام محب رئيسا لتحرير المجلة الزراعية، وخالد توحيد رئيسا لتحرير مجلة الأهرام الرياضى، وجلال نصار رئيسا لتحرير الأهرام ويكلي، و فواد سمير رئيسا لتحرير الأهرام إبدو، و ابراهيم داود رئيسا لتحرير ديوان الأهرام. .

وفي مؤسسة أخبار اليوم، تم اختيار ياسر رزق رئيسا لتحرير جريدة الأخبار، و السيد النجار رئيسا لتحرير جريدة أخبار اليوم، و محمد عبد الحافظ رئيسا لتحرير مجلة أخر ساعة، و علاء عبد الوهاب رئيسا لتحرير كتاب اليوم، و جمال الدين حسين رئيسا لتحرير جريدة المسائية، وممدوح الصغير رئيسا لتحرير جريدة أخبار الحوادث، و عمر الخياط رئيسا لتحرير مجلة أخبار النجوم، و ايمن بدرة رئيسا لتحرير جريدة أخبار الرياضة، و طارق الطاهر رئيسا لتحرير جريدة أخبار الأدب، و شريف خفاجي رئيسا لتحرير مجلة أخبار السيارات، و هويدا حافظ رئيسا لتحرير مجلة أبطال اليوم، و عبد المعطي عمران رئيسا لتحرير جريدة اللواء الإسلامي.

وفي مؤسسة دار التحرير، تم اختيار فهمي عنبه رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية، و سامي حماد رئيسا لتحرير جريدة المساء ، و محمد قاسم رئيسا لتحرير جريدة الاجيبشان جازيت وجريدة الاجيبشان ميل، و جلاء جاب الله رئيسا لتحرير جريدة البروجرية اجبسيان + جريدة بروجرية دايمانش، و سيد ابو اليزيد رئيسا لتحرير جريدة عقيدتي، وعصام عمران رئيسا لتحرير جريدة شاشتي وحريتي ،و سيد حسين رئيسا لتحرير كتاب الجمهورية، ومحمود حسن رئيسا لتحرير جريدة الرأى للشعب، و خالد كامل رئيسا لتحرير جريدة الكورة والملاعب.

وفي مؤسسة روز اليوسف، تم اختيار ابراهيم خليل لجريدة روز اليوسف، وإبراهيم خليل لتحرير مجلة صباح الخير، و جمال بخيت رئيسا لتحرير مجلة روز اليوسف.

وفي مؤسسة دار الهلال، تم اختيار غالي محمد رئيسا لتحرير مجلة المصور، و ماجدة محمود رئيسا لتحرير مجلة حواء، ورئيسا لتحرير مجلة توم وجيري، و سهام الامام الشافعي رئيسا لتحرير لمجلة طبيبك الخاص، وسعد القرش رئيسا لتحرير مجلة الهلال + كتاب الهلال + رواية الهلال، و امينة الشريف رئيسا لتحرير مجلة الكواكب.

وفي مؤسسة دار المعارف، تم اختيار الدكتور حسن ابو طالب رئيسا لتحرير مجلة أكتوبر.