“أحباب النبى” وسهرات رمضانية بالبالون والسيرك القومى بالعجوزة وجمصة

يشهد البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان عماد سعيد، نشاطًاً مكثفًاً خلال شهر رمضان الكريم على مسرح البالون والسيرك القومى بالعجوزة وجمصة، إعتبارا من 7 يوليو القادم .

و يتضمن هذا البرنامج العرض الغنائى الإجتماعى الدينى”أحباب النبى” الذى يقدمه مداح الرسول د. أحمد الكحلاوى بصوته وألحانه ورؤيته الإخراجية على مسرح البالون، بطولة الفنانين “أحمد ماهر وناهد رشدى ومرفت يوسف وعمرو ابوالنجا و حسن الشريف، ولاول مرة يشارك فى العرض نجوم فرقة الإنشاد الدينى ” عمرو مسعد وميادة وعلى كمال وحسن سعد”، كما يشارك من الفرقة الغنائية الإستعراضية سحر عبد القادر وخالد جمعة، إستعراضات مصطفى محسن، تأليف وأشعار سراج عبد القادر

وتقدم فرقة “أنغام الشباب” بقيادة الفنان يحيى غانم بفقراتها المتميزة من الأغانى الوطنية إلى جانب أحدث ماقدمه فريق ” شباب لايف” من أغنيات بقاعة صلاح جاهين بالبالون .

كما تقدم شعبة الالات الشعبية بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الفنان إيهاب أبو العينين فقرات موسيقية وغنائية بمصاحبة الطبل البلدى والمزمار والربابة، بالخيمة الرمضانية بساحة البالون .

وتشارك كل من فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية بعدة فقرات على مسرح الميدان بساحة الأوبرا، حيث تقدم فرقة رضا برئاسة الفنان إيهاب حسن عدة فقرات استعراضية منها المولوية وموشح دعانى والميدان وغريب الدار كما تشارك الفرقة القومية برئاسة الفنان حسن إبراهيم بمجموعة من الإستعراضات منها الحصان والتوأم الملتصق والتنورة .

أما السيرك القومى بقيادة الفنان عادل رضا فيقدم أكثر من 12 فقرة من أروع وأخطر فقرات فنون السيرك خلال شهر رمضان بالعجوزة وجمصة.

أ ش أ