في الدربي – الأهلي يبحث عن 5 مكاسب من مواجهة الزمالك

كأس العالم؟ بالتأكيد مهم .. ولكن هناك مواجهة مرتقبة تجمع الكبيرين الأهلي والزمالك وكلاهما يبحث عن انطلاق الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز.. وبخلاف الفوز سيكون هناك مكاسب يسعى نحوها الشياطين الحمر من الفوز على الفريق الأبيض.

ويلعب الأهلي مع الزمالك في افتتاح الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز مساء السبت على استاد القاهرة.

ويستعرض FilGoal.com 5 مكاسب تتحقق للأهلي في حال فوزه على الزمالك:

- ترسيخ العقدة

الأهلي سيطر على الدربي في السنوات السبعة الماضية، ثماني مباريات انتهت بالفوز ومثلهم تعادل ولم يخسر أي مباراة من الزمالك.

في حالة تحقيقه الفوز سيواصل تربعه على عرش القمة المصرية.

- ثقة في جيل جديد

أغلب جمهور الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي بسؤال FilGoal.com عن أبرز ما يعيب الأهلي هو قلة خبرة بعض اللاعبين .. فماذا لو حقق الأحمر الفوز.

ستزداد ثقة الجمهور في الأسماء المتواجدة، بجانب ثقة اللاعبين في أنفسهم.

- تعويض الصفقات

مرتضى منصور تفوق على محمود طاهر رئيس الأهلي في الصفقات .. انتزع منه عدة أسماء قوية، جمهور الأهلي غاضبا من الإدارة.. بالطبع كل هذا سينسى إن حقق الأحمر النقاط الثلاثة.

- المدرب الوطني

فتحي مبروك المدير الفني للأهلي أكد أكثر من مرة رغبته في الاستمرار على رأس الجهاز الفني للفريق الأحمر، وبالتأكيد في حالة فوزه على الزمالك سيمثل هذا دافعا له أمام الإدارة للابتعاد عن الأسماء الأجنبية المرشحة واستمراره.

- دوري ما بعد الثورة

لم تقام مسابقة دوري ممتاز كاملة منذ 2011، ومصر لم تشهد بطلا منذ موسم 2010-2011 هو الأهلي .. فالفريق الأحمر هو المسيطر على تاريخ ما قبل يناير 2011.

فوز الأهلي سيوضح رسالة لوسائل الإعلام أن شيء لم يتغير.

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