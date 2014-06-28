بالصور..محافظ الأقصر: إجراءات صارمة لضمان الحفاظ علي استقرار الأسعار

قام اللواء طارق سعد الدين محافظ الاقصر بجولة تفقدية علي الأسواق والمخابز والمجمعات الاستهلاكية ومحلات السوبر ماركت الكبيرة ومحلات الجزارة والاسماك بوسط مدينة الأقصر برفقة وكلاء وزارة التموين والصحة والطب الوقائي والحماية المدنية وعدد من مديري المديريات .

وأعلن المحافظ عن تطبيق إجراءات صارمة لضمان الحفاظ علي استقرار الأسعار لمنع أية زيادات أو تلاعب فيها من قبل التجار خاصة بالنسبة للسلع الأساسية وحماية المواطنين من السلع المجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية مع تكثيف الرقابة من جانب التموين والقيام بحملات تفتيشية صباحية ومسائية مع مديرية الطب البيطري والتموين والصحة للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومعاقبة المتلاعبين والمخالفين من التجار بجانب توفير كميات كبيرة من السلع التموينية بمنافذ الجمعيات الاستهلاكية وتشديد الرقابة علي المطاحن التموينية بالأقصر واسنا وارمنت وإلزامها بالعمل بكامل طاقتهم لتوفير الدقيق بجودة عالية وتشديد الرقابة علي المخابز البلدية والطباقي.

وأمر المحافظ بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحلات التجارية المخالفة وضبط الأسواق وتفعيلها بصفة دورية لضبط المخالفين والمتلاعبين بقوت الجماهير مطالبا المواطنين بالتعاون مع أجهزة الرقابة التموينية بالإبلاغ عن التجار الجشعين للقضاء علي مافيا السوق السوداء والمخابز المخالفة

وصرح مدحت جعفر وكيل وزارة التموين بالأقصر، بأنه تم وضع خطة تموينية لطرح عدد كبير من جميع المنتجات وزيادة الكمية المطروحة من اللحوم والفرخ المجمدة بالمحافظة وزيادة الكميات المعروضة من اللحوم المجمدة وتكثيف الحملات التموينية وتعديل مواعيد المخابز البلدي والطباقي ومتابعة مصنع البوتجاز يوميا وتوفير السلع والمواد التموينية بالمجمعات الاستهلاكية.

وأكد أنه تم إلزام أصحاب محلات الجزارة بالإعلان عن الأسعار في مكان ظاهر والتنيه علي أصحاب مطات خدمة السيارات بسحب كمياتهم المقررة لدي المحطات لضمان سيولة الحركة والنقل كما تم الإعلان عن غرفة عمليات بمديرية التموين وأرقام تليفونات للشكاوي .