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الدكتور محمد العريان يصل القاهرة.. ومصادر: سيلتقي السيسي لتولي الملف الاقتصادي

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الدكتور محمد العريان يصل القاهرة.. ومصادر: سيلتقي السيسي لتولي الملف الاقتصادي الدكتور محمد العريان يصل القاهرة.. ومصادر: سيلتقي السيسي لتولي الملف الاقتصادي

محمد العريان

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم السبت الدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادى المصرى وأحد أبرز علماء الاقتصاد فى العالم، رئيس مجلس أمناء الرئيس الامريكي للاقتصاد والتنمية العالمية والمسار الاقتصادي .

وكان في استقبال العريان بالمطار مسئولين من إحدي الجهات الأمنية وأكد مصدر بالمطار بأن العريان سيلتقي بالرئيس عبد الفتاح لتولي الملف الاقتصادي المصري .

تجدر الاشارة الى ان “العريان” هو من أبرز الخبراء الاقتصاديين فى العالم، وكان يتولى منصب الرئيس التنفيذى فى مؤسسة بيمكو الاستثمارية العالمية، وهى من أكبر شركات إدارة الأصول فى العالم، وتدير أصولا تزيد قيمتها على 1100 مليار دولار أمريكى، وذلك منذ عودته إليها فى يناير 2008 بعد أن عمل لمدة عامين رئيسا تنفيذيا فى وقف جامعة هارفارد الذى يتولى إدارة صندوق المنح الجامعية والحسابات التابعة لها.

وكانت مجموعة آليانز الألمانية للتأمين، الشركة الأم لبيمكو، قد ذكرت أن “العريان”، استقال من منصبيه كرئيس تنفيذى، ورئيس مشارك للاستثمار فى صندوق إدارة الأصول، ولم تقدم الشركة سببًا لرحيله بشكل مفاجئ للأوساط الاستثمارية.

وحصل العريان على شهادته الجامعية فى الاقتصاد من جامعة كامبريدج، ثم حصل على شهادتى الماجستير والدكتوراه فى الاقتصاد من جامعة أكسفورد فى المملكة المتحدة، كما عمل لمدة 15 عاما لدى صندوق النقد الدولى فى واشنطن قبل تحوله للعمل فى القطاع الخاص، حيث عمل مديرا تنفيذيا فى سالمون سميث بارنى التابعة لسيتى جروب فى لندن، وفى عام 1999 انضم إلى مؤسسة بيمكو الاستثمارية العالمية.

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