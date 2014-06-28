معهد الفلك: المصريون يصومون 15 ساعة و50 دقيقة في أول أيام رمضان وعدته 29 يوما

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور حاتم عودة، اليوم السبت، إن “الرؤية الشرعية لاستطلاع هلال شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1435 والتي أجريت الليلة الماضية تطابقت تماما مع الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد”، مشيرا إلى أنه طبقا لتلك الحسابات فإن عدة شهر رمضان ستكون 29 يوما وسيكتمل بدره (15 رمضان) يوم السبت 12 يوليو القادم في الساعة الواحدة ظهرا و26 دقيقة”.

وأضاف “عودة ” في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، أن “مدة ساعات الصوم طوال شهر رمضان تجاوز 15 ساعة بدقائق تقل على مدى أيام الشهر من 50 دقيقة لـ 30 دقيقة”، مشيرا إلى أن غدا /الأحد/ هو اليوم الأطول في شهر رمضان المبارك من حيث ساعات الصوم التي تصل إلى 15 ساعة و50 دقيقة، فيما يكون يوم الأحد 29 رمضان (27 يوليو القادم) هو اليوم الأخير والأقصر في مدة ساعات الصوم حيث تصل إلى 15 ساعة و30 دقيقة.

وتابع أن “شهر رمضان سيكون هو الأطول نهارا وأشد حرارة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية لتعامد الشمس على مدار السرطان في هذا النصف، ويكون الأشد برودة والأقصر نهارا في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وأن أطوار القمر تختلف في شمال الكرة الأرضية عن جنوبها فالجزء المضيء من القمر يزيد في شمال الكرة الأرضية من اليمين إلى اليسار، فيما يزيد في جنوب الكرة الأرضية من اليسار إلي اليمين”.

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