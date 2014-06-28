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مقتل عامل مصري ببنغازي كان الشاهد الوحيد على اغتيال الناشطة الليبية سلوى بوقعيقيص

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مقتل عامل مصري ببنغازي كان الشاهد الوحيد على اغتيال الناشطة الليبية سلوى بوقعيقيص مقتل عامل مصري ببنغازي كان الشاهد الوحيد على اغتيال الناشطة الليبية سلوى بوقعيقيص

سلوي بوقعيقيص

لقى عامل مصري مصرعه بمدينة بنغازي ، كان يعمل لدى الناشطة الحقوقية سلوي بوقعيقيص والتي اغتيلت من قبل مسلحين مجهولين الاسبوع الماضي .

يشار إلي أن صالح احمد عبدالقادر كان يعمل لدى الفقيدة بوقعيقيص، وأصيب بعيار ناري في قدمه أثناءإغتيالها يوم الأربعاء الماضي ، وذهب للمستشفى للعلاج ، واثناء علاجه تم استدعائه من قبل شرطة الفويهات بمدينة بنغازي كشاهد على حادث مقتل الناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص، الا أنه سلم لمركز بنغازي الطبي اليوم جثة هامدة.

وقال إبراهيم الشرع الناطق الرسمي بالغرفة الامنية المشتركة ،في تصريح لوكالة انباء الشرق الأوسط عصر اليوم ، “إن التحقيقات جارية الآن من قبل الجهات المختصة لمعرفة أسباب وفاة العامل المصري” ، لافتا ،ً إن جثة الشاهد عبدالقادر ستعرض على الطب الشرعي وسيصدر تقرير يوضح سبب وفاة.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر طبي بمركز بنغازي الطبي في تصريح لـ “بوابة الوسط” أن جُثة صالح أحمد عبدالقادر، الشاهد في قضية المغدور بها السيدة سلوى بوقعيقيص، وصلت إلى مركز بنغازي الطبي اليوم عن طريق عناصر مركز شرطة الفويهات، الذي يتابع التحقيق في القضية ، مضيفا إن الجُثة وصلت وعليها آثار تعذيب.

وكان مصدر أمني قد صرح في وقت سابق من اليوم “لبوابة الوسط” بإن الجثة سلمت لمركز بنغازي الطبي من قبل مركز الشرطة المُكلف بالتحقيق مع الشاهد و أخذ أقواله، قائلا: لا نستطيع الجزم، حتى هذه اللحظة، بأنه قُتل تحت التعذيب إلا بعد صدور التقرير والإعلان عن سبب الوفاة وإنه لو صحت المعلومات والأخبار المُتناقلة عن وفاته تحت التعذيب، سيتم القبض على كل شخص شارك في تعذيبه أو انتزاع الأقوال منه بالقوة.
> أ ش أ

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