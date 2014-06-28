الرئيس الغانى يقيل وزير الرياضة عقب خروج فريق بلادهما من المونديال

أقال الرئيس الغاني، السبت، وزير الرياضة ونائبه، في أعقاب خروج منتخب بلاده من كأس عالم لكرة القدم الذي يقام في البرازيل.

ولم يقدم الرئيس جون ماهاما، بحسب ما ذكرت سكاى نيوز، أي مبرر على قراره، لكنه يأتي بعدما تذيل المنتخب الغاني المجموعة السابعة في مونديال البرازيل.

وفشل المنتخب في الفوز بأي مباراة، وأضرب اللاعبون احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية، فيما تم إيقاف لاعبين اثنين إلى أجل غير مسمى جراء “تمردهما”.

وفي مونديال 2010 صعد المنتخب الغاني إلى الدور ربع النهائي.

وقال بيان الرئيس السبت إنه أرسل إلفيس أفريي أنكرا، وزير الدولة الحالي، ونائبه جوزيف يامين إلى منطقة أشانتي ليعمل كمسؤول محلي.

وخرج المنتخب الغاني من كأس العالم الخميس، بعد خسارته أمام نظيره البرتغالي بهدفين لهدف، وهي المباراة التي غاب عنها نجمي الفريق برينس بواتينغ وسولي مونتاري.