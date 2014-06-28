المئات من مشجعي بوكا جونيورز يحتشدون لدعم تجديد عقد ريكيلمي

بوينوس آيرس، (إفي): تجمع المئات من مشجعي فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني في ملعب "بومبونيرا"، معقل النادي العريق، للتعبير عن دعمهم للاعب خوان رامون ريكيلمي، الذي لم يشارك في أول تدريبات الاستعداد للموسم الجديد في انتظار تجديد عقده مع النادي.

وحمل المشجعون لافتات كتب عليها عبارات مثل "كالعادة ندعم رامون ونطالب بالتجديد"، كما رددوا هتافات تشجيع للاعب.

وكان ريكيلمي قد توجه في وقت سابق الجمعة إلى تدريبات بوكا جونيورز وانسحب منها بعد 15 دقيقة بعدما تحدث مع المدرب كارلوس بيانكي.

ويتفاوض ريكيلمي حاليا مع رئيس النادي دانييل أنجليتشي لتجديد عقده، وهو الأمر المنتظر حدوثه بعد غد الاثنين، فبحسب أنجليتشي تم الاتفاق على 90% من تفاصيل العقد.

ولا يسمح بوكا جونيورز بتدريب اللاعبين المنتهية عقودهم ولم يتم الاتفاق على تجديدها، نظرا لأن تعرضهم لإصابة يجبر الفريق على تمديد العقد بشكل تلقائي.