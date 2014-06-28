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جولة تفتيشية على قسم شرطة المطرية بعد تعدد بلاغات الوفيات والتعذيب

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جولة تفتيشية على قسم شرطة المطرية بعد تعدد بلاغات الوفيات والتعذيب جولة تفتيشية على قسم شرطة المطرية بعد تعدد بلاغات الوفيات والتعذيب


> انتقل كل من حسن داود رئيس نيابة المرج ومؤمن ميسر مدير النيابة وزياد الحلفاوي وكيل أول النيابة بأشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية الي قسم شرطة المطرية في زيارة مفاجآة للتفتيش علي الحجز.

جاء ذلك بسبب حالات الوفاة والتعذيب التي يشهدها القسم الفترة الأخيرة – حسب البلاغات- ومتابعة الحجز والتفتيش عليه وبيان مدي التوافر والظروف المناسبة للمحجوزين من عدمه وسؤالهم حول الوقائع.

وكان اللواء على الدمرداش مدير أمن القاهرة، قد قام بعمل زيارة مفاجئة لرجال الشرطة والمباحث بقسم شرطة المطرية فى وقت سابق، ضمن الوقوف على الاستعدادات الأمنية قبيل بدء الاحتفالات بشهر رمضان.

 

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