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وزير الطيران: 4 رحلات للغردقة وشرم الشيخ يوميا بسعر مخفض

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وزير الطيران: 4 رحلات للغردقة وشرم الشيخ يوميا بسعر مخفض وزير الطيران: 4 رحلات للغردقة وشرم الشيخ يوميا بسعر مخفض

حسام كمال

أعلن الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، عن تشغيل رحلتين جديدتين يوميا لشرم الشيخ والغردقة بسعر موحد هو 760 جنيها شاملة جميع الرسوم والضرائب.

وكانت وزارة الطيران قد أطلقت هذه المبادرة للرحلات المدعمة خلال أبريل الماضي برحلة يومية لكل من شرم الشيخ والغردقة بنفس هذا السعر المخفض.

وصرح كمال اليوم السبت، بأن الرحلات الجديدة ستبدأ في الأول من أغسطس القادم وتستمر طوال العام ليصبح هذا السعر متاحا لجميع العملاء على رحلتين يوميا للغردقة، ورحلتين يوميا لشرم الشيخ، مشيرا إلى أن جميع مقاعد الطائرة ستباع على هذه الرحلات بهذا السعر الموحد على أن تتحمل للطيران الفرق في مصروفات التشغيل الثابتة، وذلك إلتزاما منها بدورها كناقل وطني.

وأضاف أن هذا التوجه الذي تتبناه الوزارة سيبدأ بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ على أن يشمل مدنا أخرى في المستقبل، موضحا أن الوزارة تسعى جاهدة لخلق استراتيجيات تسعيرية جديدة تناسب مختلف الشرائح من العملاء، وأن الأشهر القادمة ستشهد المزيد من هذه الخطوات على مستوى مصر للطيران خاصة وأن الطيران الداخلى أصبح جزءا لا يتجزأ من منظومة النقل الداخلى بمصر، حيث حققت الرحلتان اللتين تم طرحهما في أبريل الماضي نسب امتلاء تجاوزت 90%.

وجدد كمال مطالبته لشركات الطيران المصرية الخاصة بتشغيل رحلات داخلية لجميع المدن الداخلية دون أية قيود على مواعيد التشغيل، وذلك لزيادة الربط بين المدن المصرية لتنشيط السياحة الداخلية والتيسير على المواطنين المصريين، مشيرا إلى أنه منذ أن بدأ دعوته للشركات الخاصة للمشاركة في التشغيل الداخلى لم تتقدم سوى شركة واحدة فقط، وحتى هذه الشركة لم تتقدم بجدول تشغيل حتى الآن.
> أ ش أ

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