“التضامن” تكرم 72 متفوقا من أبناء دور الأيتام

كرمت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، 72 من المتفوقيين دراسيا بالمراحل التعليمية “ابتدائي وإعدادي” من أبناء مؤسسات الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية ب 9 محافظات بالتعاون مع جمعية الأورمان بمنحهم جوائز مالية.

وأكدت الوزيرة خلال الحفل الذي نظمته اليوم، حرص الوزارة على دعم مؤسسات الرعاية وتوفير سبل الرعاية لهم، وطالبت أبناء المؤسسات بمواصلة النجاح وأن يكون لديهم قناعة بأن لكل مجتهد نصيب وعليهم العمل بصدق وإخلاص لرفعة وطنهم وأن يواجهوا التحديات التي تعترض طريقهم بعزيمة وإصرار مؤمنين بالله بأنه لأ يضيع أجر من أحسن عملا وطالبتهم بالاقتداء بكل ما هو حسن، ووجهت الوزيرة الشكر لكل من ساهم في تربية الأبناء التربية السليمة وساهم في تفوقهم.

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