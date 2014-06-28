إلغاء دعم الطاقة للقطاع السياحى والمصانع كثيفة الاستهلاك

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم السبت، أن إجراءات زيادة أسعار الطاقة لن تقتصر على زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء للمواطنين، وإنما ستمتد لتشمل إلغاء الدعم عن السياحة والصناعة على مدى زمنى.

وأوضح العربى خلال المؤتمر الصحفى بمقر وزارته: “تم الاتفاق مع وزير السياحة واتحاد الغرف السياحية على الإلغاء التام لدعم الطاقة على القطاع السياحى على مدى زمنى محدد، على أن يتم توفير جزء من الموارد المالية المتوفرة من إلغاء الدعم فى مساعدة القطاع على التحول لاستخدام الطاقة البديلة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية”.

وتابع العربى انه تم التوافق مع اتحاد الصناعات على إلغاء الدعم للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تدريجيا، ومع التحول لمصادر بديلة للطاقة، كما تم التوافق على معايير استخدام الفحم لتوليد الطاقة فى هذه الصناعات أيضا.

وأشار وزير التخطيط إلى تجهيز استراتيجية جديدة للتحول إلى الطاقة الشمسية من خلال دراسة مستفيضة بدأت منذ شهور لتشغيل الشبكة، وسيعرضها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الحكومة خلال أسابيع قليلة.