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بالصور.. إجراء أول عملية للخلايا الجذعية فى مصر بمستشفى هيئة قناة السويس

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أول عملية للخلايا الجذعية فى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن مستشفى هيئة قناة السويس بدأت قبل قليل إجراء أول مجموعة من العمليات للعلاج بالخلايا الجذعية بمعرفة فريق طبي سويسري برئاسة البروفيسور كورنيليس كلينبوليزم .

وقال طارق حسنين المتحدث الرسمى لهيئة قناة السويس من داخل غرفة العمليات إن الدكتور صفوت أبوالنور الرفاعي رئيس أقسام القلب والمشرف على المشروع إن العلاج بالخلايا الجذعية أكد إن العملية تمثل نافذة أمل أخيرة لمرضى فشل الأعضاء وخاصة القلب والكلى والكبد والأوعية الطرفية ومرضى السكر.

وكشف عن أن الفريق الطبي العالمى السويسرى يجرى العمليات لثلاث مرضى منهم حالة من المملكة العربية .

يشارك الفريق الطبي السويسري فريق من مستشفى هيئة قناة السويس يضم الدكتور صفوت الرفاعي والدكتور حازم خميس حيث سيقوم الفريق الطبي المصري بحقن الخلايا الجذعية لمرضى فشل عضلة القلب بواسطة القسطرة الشريانية للشرايين التاجية ، كما يتضمن البرنامج تدريب أربعة من شباب الأطباء بالهيئة على هذه التقنية الجديدة خلال فترة ستة أشهر.

أول عملية للخلايا الجذعية فى مصر

أول عملية للخلايا الجذعية فى مصر

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