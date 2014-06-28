​بالصور.. ​جولة مفاجئة لمحافظ قنا بالمستشفى العام وقفط وفرشوط المركزى

قرر عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إحالة عدد من الأطباء والممرضين والإداريين للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل بمستشفيات قنا العام وقفط المركزي وفرشوط المركزي، بالإضافة إلي سوء حالة الخدمة المقدمة للمرضي والنظافة الدورية داخل المستشفيات وشكاوي المواطنين من تأخر صرف الأدوية .

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها المحافظ للمستشفيات الثلاث لمتابعة سير العمل بهم والتأكد من تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين .

وأعطي تعليماته بالتزام كافة المستشفيات بالمحافظة بإعداد سجلات للنوبتجية تكون عهدة موظف إداري بالمستشفي خلال النوبتجية بالإضافة إلي إعداد كشوف نوبتجية للأطباء والتمريض تكون معلقة بكل قسم .

وأكد المحافظ أن الهدف من الجولة المفاجئة علي المستشفيات هو محاولة ضبط الأداء ومتابعة انتظام العمل بها إضافة إلي الوحدات الصحية لتكون قادرة على تقديم الخدمات الطبية للمواطن علي الوجه الأمثل .