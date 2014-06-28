أخبار عاجلة

بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning " -
السكة الحديد تخالف قرار "الوزراء" بترشيد الإنفاق.. والوزير "خارج نطاق الخدمة"- مستند -
اردوغان لبوتين: هجوم إدلب "الكيميائي غير الإنساني" يهدد محادثات السلام -
محافظ أسوان يبحث سبل تنشيط السياحة العلاجية مع سفيرة البرتغال -
كلوب: غياب «ماني» مؤثر أمام بورنموث -
كلوب: سنقاتل على النقاط المتبقية في «البريميرليج» -
وست هام يسعى لتحصين نجميه في الصيف -
ظهير هوفنهايم على رادار تشيلسي -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... وصفة سحرية وسهلة لـ " تنحيف الجسم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

​بالصور.. ​جولة مفاجئة لمحافظ قنا بالمستشفى العام وقفط وفرشوط المركزى

Google+ Print
​بالصور.. ​جولة مفاجئة لمحافظ قنا بالمستشفى العام وقفط وفرشوط المركزى ​بالصور.. ​جولة مفاجئة لمحافظ قنا بالمستشفى العام وقفط وفرشوط المركزى

قرر عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إحالة عدد من الأطباء والممرضين والإداريين للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل بمستشفيات قنا العام وقفط المركزي وفرشوط المركزي، بالإضافة إلي سوء حالة الخدمة المقدمة للمرضي والنظافة الدورية داخل المستشفيات وشكاوي المواطنين من تأخر صرف الأدوية .

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها المحافظ للمستشفيات الثلاث لمتابعة سير العمل بهم والتأكد من تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين .

وأعطي تعليماته بالتزام كافة المستشفيات بالمحافظة بإعداد سجلات للنوبتجية تكون عهدة موظف إداري بالمستشفي خلال النوبتجية بالإضافة إلي إعداد كشوف نوبتجية للأطباء والتمريض تكون معلقة بكل قسم .

وأكد المحافظ أن الهدف من الجولة المفاجئة علي المستشفيات هو محاولة ضبط الأداء ومتابعة انتظام العمل بها إضافة إلي الوحدات الصحية لتكون قادرة على تقديم الخدمات الطبية للمواطن علي الوجه الأمثل .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا