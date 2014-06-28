في الدربي – الزمالك يبحث عن 5 مكاسب من مواجهة الأهلي

الفوز بالدربي ليس مجرد مباراة تمنح الفائز ثلاث نقاط .. ولكن له أبعاد أكبر من ذلك تاريخية ونفسية ومعنوية، هذا سيتحقق عقب مباراة الأهلي والزمالك مساء السبت.

ويلعب الأهلي مع الزمالك في افتتاح الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز يوم السبت.

FilGoal.com يستعرض 5 مكاسب في حال حقق الزمالك الفوز في القمة:

- كسر النحس

الزمالك يبحث عن الفوز الأول له منذ 16 مواجهة متتالية مع الأهلي.. فقد كانت أخر مواجهة للفريق الأبيض وهزم فيها الحمر في مايو 2007 وفاز بهدفين نظيفين في الدوري الممتاز.

الأهلي كان قد فاز في ثمانية وانتهى مثلهم بالتعادل.

- مشروع ميدو

أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك يخوض أول دربي له وهو في موقعه التدريبي، ومنذ توليه المسؤولية والمدرب الشاب يسعى لبناء فريق "يستحق ارتداء القميص الأبيض" على حد وصفه.

ميدو يعتمد على أسماء شابة في تشكيل الزمالك، بجانب استخدام قطاع الناشئين.. حال فوز الفريق الأبيض يعني نجاح استراتيجية العالمي.

- خطوة نحو اللقب الغائب

الزمالك يفتقد للتتويج بالدوري الممتاز منذ 10 سنوات .. أخر لقب كان موسم 2003-2004.

الفوز لا يعني التتويج مباشرة، ولكنه خطوة معنوية هامة نحو مواصلة المواجهتين التاليتين مع سموحة وبتروجيت بروح الفوز.

- نهاية سعيدة للقائد

بعض نجوم الزمالك مثل عبد الواحد السيد قائد الفريق ربما اقتربت نهاية مسيرته الكروية، ويأمل في ترك الملعب .. وعلى الأقل حقق الفوز على الأهلي.

عبد الواحد مستمر بالقميص الأبيض منذ 17 عاما وهي الفترة الأطول للاعب مصري يبقى مع ناديه.. نهايته بالفوز على الأهلي على الأقل سيكون تكريما.. ويا حبذا لو توج باللقب.

- دربي 2014

الدربي الأول في عام 2014 من يحسمه؟ وهو أيضا أول دربي لمجلسي إدارة الناديين برئاسة مرتضى منصور ومحمود طاهر.

يبحث مرتضى منصور عن الفوز بالدربي الأول في ولايته.