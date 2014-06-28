المجلس العسكري بتايلاند: الانتخابات في أكتوبر 2015

أعلن رئيس المجلس العسكري في تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا، السبت، عن خارطة طريق لإجراء الانتخابات في البلاد في اطار الدستور المؤقت الذي أعلن عنه قبل أسابيع، على أن تبدأ الانتخابات في البلاد في العام 2015.

ونقلت صحيفة «بانكوك» التايلاندية في موقعها الالكتروني عن أوتشا، قوله خلال حوار تلفزيوني أن مشروع الدستور المؤقت تم اكتماله ومراجعته من قبل خبراء قانونيين.

>وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع الدستور من المقرر أن يقدم عقب قيام المجلس الوطني للسلم والنظام ببحثه ومراجعته في الأسبوع المقبل بهدف إقراره ملكيا ومن ثم إعلانه في يوليو المقبل، وبناء على ذلك، سيتم اختيار الجمعية التشريعية الوطنية لصياغة مشروع الدستور الدائم خلال شهر لاحق على أن تبدأ الحكومة مهامها بحلول سبتمبر المقبل.

>وأضاف «أوتشا» أن «مجلس الاصلاح الوطني قد يستغرق وقتا أطول نظرا لاحتياجنا لانتقاء أهل العلم والخبرة من جميع القطاعات والمناطق، ومن المحتمل أن تستغرق العملية شهرين بدءا من تاريخ إعلان الدستور المؤقت، وبأي حال، من المرجح أن يبدأ المجلس عمله في

>أكتوبر المقبل«.

>وأشار إلى أنه عندما يدخل الدستور الدائم حيز التنفيذ، سيكون حكم البلاد هو الملكية الدستورية الحقيقية.