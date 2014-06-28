الحزب الحاكم بالسودان يوافق على تعديلات قانون الانتخابات

وافق حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، على مقترحات المفوضية القومية للانتخابات حول تعديل قانون الانتخابات، من منطلق تقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية الضيقة فيما يختص بعملية الانتخابات.

>وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الحاكم، مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور، في تصريح، السبت، بالخرطوم إنهم «قبلوا بتلك التعديلات من قبل المفوضية، على الرغم من أنها لا تصب في مصلحة حزب المؤتمر الوطني».

>وأوضح «غندور»، أن التعديلات التي طرحتها المفوضية نبعت من الورش التي شاركت فيها جميع القوى السياسية، مشيرا إلى إن الفيصل للرافضين للانتخابات، هو الشعب السوداني الذي يعتبر صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الشأن.

>وأشار مساعد الرئيس السوداني، إلى إمكانية إتاحة الفرصة لمشاركة جميع الأحزاب في الحكم إذا اتفق على ذلك في الحوار، وشدد على أنه لا تراجع عن الاستمرار في الحوار الوطني، مجددا الدعوة لحاملي السلاح ورافضي الحوار للتراجع عن رفضهم والمشاركة في الحوار الوطني الشامل.