تجديد حبس طبيب وممرضتين بتهمة قتل “هبة العيوطى” بسبب الإهمال الطبى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس طبيب وممرضتين لاتهامهم بالتسبب فى مقتل هبة العيوطى والإهمال الطبى، بعدما دخلت مستشفى النيل البدراوى لإجراء الأشعة، حيث تم حقنها بمادة مجهولة، تسببت فى حدوث مضاعفات وتدهور صحتها حتى الوفاة.

> كانت استمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة برئاسة المستشار شريف معتز، رئيس النيابة إلى أقوال 33 طبيبًا وممرضة ومسئولا بمستشفى النيل البدراوى، فى واقعة مقتل “هبة العيوطى”،ضحية الإهمال الطبى، والتى توفيت 9 يونيو الماضى، بعد معاناتها من مضاعفات خطيرة بسبب حقنها بمادة مجهولة عن طريق الخطأ بواسطة طبيب بمستشفى النيل بدراوى، بدلا من حقنها بالصبغة المستخدمة أثناء إجراء الأشعة بالصبغة.