أخبار عاجلة

بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning " -
السكة الحديد تخالف قرار "الوزراء" بترشيد الإنفاق.. والوزير "خارج نطاق الخدمة"- مستند -
اردوغان لبوتين: هجوم إدلب "الكيميائي غير الإنساني" يهدد محادثات السلام -
محافظ أسوان يبحث سبل تنشيط السياحة العلاجية مع سفيرة البرتغال -
كلوب: غياب «ماني» مؤثر أمام بورنموث -
كلوب: سنقاتل على النقاط المتبقية في «البريميرليج» -
وست هام يسعى لتحصين نجميه في الصيف -
ظهير هوفنهايم على رادار تشيلسي -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... وصفة سحرية وسهلة لـ " تنحيف الجسم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تجديد حبس طبيب وممرضتين بتهمة قتل “هبة العيوطى” بسبب الإهمال الطبى

Google+ Print
تجديد حبس طبيب وممرضتين بتهمة قتل “هبة العيوطى” بسبب الإهمال الطبى تجديد حبس طبيب وممرضتين بتهمة قتل “هبة العيوطى” بسبب الإهمال الطبى

هبة العيوطى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس طبيب وممرضتين لاتهامهم بالتسبب فى مقتل هبة العيوطى والإهمال الطبى، بعدما دخلت مستشفى النيل البدراوى لإجراء الأشعة، حيث تم حقنها بمادة مجهولة، تسببت فى حدوث مضاعفات وتدهور صحتها حتى الوفاة.
> كانت استمعت نيابة جنوب القاهرة برئاسة المستشار شريف معتز، رئيس النيابة إلى أقوال 33 طبيبًا وممرضة ومسئولا بمستشفى النيل البدراوى، فى واقعة مقتل “هبة العيوطى”،ضحية الإهمال الطبى، والتى توفيت 9 يونيو الماضى، بعد معاناتها من مضاعفات خطيرة بسبب حقنها بمادة مجهولة عن طريق الخطأ بواسطة طبيب بمستشفى النيل بدراوى، بدلا من حقنها بالصبغة المستخدمة أثناء إجراء الأشعة بالصبغة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا