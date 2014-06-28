مجلس المفوضية الليبية يعلن النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب

أعلن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية ، نتائج الاقتراع الجزئية لانتخابات مجلس النواب للمرحلة الانتقالية في عدد من الدوائر الفرعية في كل من (السدرة، سرت، الجفرة، غريان، الأصابعة، ككلة، القلعة، الرياينة، الرحيبات، الرجبان، الزنتان، نالوت، باطن الجبل، غدامس، مصراتة، سوق الجمعة، بني وليد، زليتن، ترهونة، مسلاتة، الخمس، القربوللي، تاجوراء، حي الأندلس، طرابلس المركز، جنزور، أبوسليم، عين زارة، الماية، الناصرية، سواني بن آدم، قصر بن غشير، مسيحل- السايح – اسبيعة، صرمان).

وأكد رئيس مجلس المفوضية الدكتور “عماد السايح” في مؤتمر صحفي عقده بمقر المفوضية اليوم السبت، أن هذه النتائج تعتبر مرحلية وليست نهائية ويمكن أن تتغير، مشيرا إلى أن بقية النتائج سيتم نشرها تباعا.

وكانت المفوضية قد أعلنت عن وصول استمارات النتائج الأولية لعدد من مكاتب اللجان الانتخابية التابعة للمفوضية إلى مركز إدخال البيانات بالمقر الرئيسي للمفوضية، مشيرة إلى أنها ستبدأ في الإعلان عن النتائج للدوائر الانتخابية التي تجاوزت عملية الإدخال بها 70%.

ودعت المفوضية المرشحين إلي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمنصوص عليها قانونا فيما يتعلق بتقديم التقرير المالي لحملات الدعاية الانتخابية، وتجهيز المستندات المطلوبة للتقرير المالي للحملات الدعائية مرفقا بكشف الحساب المصرفي للحملة في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ يوم الاقتراع.

> أ ش أ