“الجيل الديمقراطي” يندد بتفجير سنترال 6 أكتوبر

ندد حزب “الجيل الديمقراطى” برئاسة ناجى الشهابى المنسق العام لتحالف أحزاب التيار المدنى الاجتماعى، بالحادث الإرهابى الجبان الذى زرع عبوة ناسفة فى سنترال تحت الإنشاء خلف نادى الصيد بمدينة السادس من أكتوبر وراح ضحيتها طفلة بريئة وإصابة والدتها التى ترقد فى المستشفى الآن لعلاج إصابتها.

وقال الحزب فى بيان له اليوم السبت، “إن هذا الحادث يؤكد عزلة الجماعة الإرهابية وإنصراف الشعب عنها وعمق أزمتها الداخلية وتخفيها وراء زرع عبوة ناسفة هنا أو هناك للانتقام من الشعب الطيب، الذى قام بثورته العظيمة وأسقط المؤامرة الغربية بعملائها فى الداخل.

ونبه الشهابى إلى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة مرشحة للتزايد فى الأيام المقبلة فى محاولة من الجماعة الإرهابية لقتل فرحة الشعب المصرى بمرور عام على ثورته فى 30 يونيو، ونجاحها فى رسم خارطة مستقبله فى 3 يوليو وفى انتخاب قائد الثورة رئيسا له.

وأكد رفضه لهذه الأعمال الإجرامية والإرهابية وثقته فى قدرة الدولة على مواجهتها والقبض على مرتكبيها وإنزال القصاص العادل عليهم بتطبيق القانون من خلال محاكمات عادلة وناجزة.

أ ش أ