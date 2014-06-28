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الحكومة تبدأ إعادة تسعير المنتجات البترولية أول يوليو المقبل

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الحكومة تبدأ إعادة تسعير المنتجات البترولية أول يوليو المقبل الحكومة تبدأ إعادة تسعير المنتجات البترولية أول يوليو المقبل

الدكتور أشرف العربى

أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بداية سلسلة من إعادة تسعير المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة من البنزين والسولار والبوتاجاز، والكهرباء مع بداية السنة المالية أول يوليو المقبل.

وقال فى مؤتمر صحفى اليوم السبت، إن خطة التسعير ستكون متوازنة فى إطار خطة متوسطة الجل تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.

قال ان وزارة المالية قدرت عجز الموازنة للعام المالى الحالى 2013/2014 الذى ينتهى فى نهاية يونيو الجارى، بحوالى 240 – 250 مليار جنيها، وهو ما يعنى زيادة عبء الدين على الموازنة والتاثير على التصنيف الائتمانى

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