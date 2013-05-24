فاعليات لجنة حقوق الإنسان بالأقصر تنظم ندوة تحت عنوان “ضد العنف ونبذ التحرش”

أكد المشاركون في الندوة التي عقدت حول نبذ العنف وضد التحرش بالأقصر على ضرورة العمل على خلق ثقافة مجتمعية تجرم الانتهاك بحق المرأة ، بالإضافة إلى التشريعات القانونية التى تحميها من جميع أشكال التحرش.

وأشارأبو الحسن السعدى نقيب المحامين بالأقصر أن النصوص الشرعية في الشريعة الإسلامية تدين العنف والتحرش ضد كل المخلوقات ، وخاصة النساء ، إلا أن الثقافة الشعبية في المجتمع المصرى وأحدث إحصائية عن التحرش فى مصر تؤكد أن 99.3% من نساء مصر تعرضوا لاعتداء جنسى.

وجاء في تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان أن 64% من النساء يتعرضون للتحرش ، وأن نص المواد القانونية الخاصة بجريمة التحرش في المواد 268 و 278 و279 من قانون العقوبات كل من قام بفعلًا فاضحًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز الـ300 جنية مصرى .

وأضاف رفلة زكرى رفلة أمين اللجنة الحقوقية بالأقصر أن العنف ظاهرة موجودة منذ القدم ومنتشرة بين مختلف الفئات في المجتمع.

وشارك في فاعلية الندوة لفيف من قيادات المحافظة نيابة عن محافظ الأقصر و مديرو مكتب المحافظ وممثلى التيار الشعبى بالأقصر وممثلى نقابات أصحاب البازارات والسياحة بالأقصر وممثلى قضايا المرأة بالأقصر وممثلى النقابات المستقلة ومحامى الأقصر .