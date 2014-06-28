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النائب العام يصدر قراراً بالتحقيق الفوري في الشكاوي المقدمة من السجناء

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النائب العام يصدر قراراً بالتحقيق الفوري في الشكاوي المقدمة من السجناء النائب العام يصدر قراراً بالتحقيق الفوري في الشكاوي المقدمة من السجناء

هشام بركات النائب العام

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، تكليفاً للنيابات المختصة علي مستوي الجمهورية، وخاطب محامي العموم رؤساء النيابات الكلية، بالتحقيق الفوري العاجل في أي شكاوي مقدمة من المحبوسين بالسجون المخلتفة، أو المحتجزين في أقسام الشرطة علي ذمة القضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة أسباب تلك الشكاوي إن وجدت.

وعمم النائب العام تكليفه علي جميع نيابات الجمهورية تحقيقاً للعدالة، والعمل علي توفير الرعاية الكاملة لجميع نزلاء السجون، فضلاً عن تكليفه لأعضاء النيابة العامة بمواصلة حملة التفتيش المفاجئة علي سجون  للتأكد من الالتزام بتطبيق نصوص القانون، وعدم وجود محبوسين دون وجه حق، وتوفير الرعاية الكاملة لهم.

يشار إلي أن النائب العام قد أمر بتنظيم حملة تفتيش مفاجئة على جميع السجون وأماكن احتجاز المحبوسين فى جميع أنحاء الجمهورية، للتحقق من الالتزام بتطبيق القانون وعدم وجود محبوسين بدون وجه حق، وانتقل فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية إلى منطقة سجون طره نهاية الأسبوع الماضي، وقاموا بالتفتيش المفاجئ على 5 سجون وهى السجن شديد الحراسة، والمزرعة، وعنبر المزرعة، وملحق المزرعة، وليمان طره، وتفقدوا أحوال المسجونين، واطلعوا على أوراق تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وتأكدوا من بداية ونهاية مدد العقوبات المحكوم بها عليهم.

ولم تتلقي النيابة العامة أى شكاوي من المحبوسين داخل تلك السجون بشأن سوء المعاملة أو الاعتداء البدنى، وانحصرت الشكاوى فى قصر مدة التريض خارج الزنازين (بالنسبة للسجن شديد الحراسة فقط)، ووجود حواجز زجاجية تحول بين المحبوسين والزائرين وتمنع الاتصال المباشر بينهم، وتأخير مواعيد الزيارات، وعدم وجود مراتب نوم كافية تتفق مع عدد المحبوسين.

وأمر النائب العام بالتحقيق فى كافة تلك الشكاوى على الفور والعمل على سرعة إزالة أسبابها وموافاته بما تنتهى إليه التحقيقات.

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