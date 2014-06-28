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«كارنية التميز المجتمعي» لطلاب جامعة سوهاج‎ المشاركين فى محو الأمية

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«كارنية التميز المجتمعي» لطلاب جامعة سوهاج‎ المشاركين فى محو الأمية «كارنية التميز المجتمعي» لطلاب جامعة سوهاج‎ المشاركين فى محو الأمية

رئيس جامعة سوهاج

وافق مجلس جامعة سوهاج فى جلسته الآخيره برئاسة الدكتور نبيل نور الدين، رئيس الجامعة على منح الطلاب المشاركين في محو الأمية، كارنيه التميز المجتمعي.

و أوضح رئيس الجامعة ان هذا الكارنيه يعطى عدة امتيازات للطلاب المشاركين فى محو ألاميه وتعليم الكبار، ومنها سداد نصف مصاريف كارنيه الجامعة و المدينة الجامعية، بالإضافة إلى سداد نصف مصاريف الأنشطة الجامعية.

وأكد الدكتور نبيل أن الكارنيه المجتمعي الذي يمنح للطلاب يعتبر بمثابة تحفيزا لهم للمشاركة في محو الأمية، باعتبارها قضية قومية ومشكلة حقيقية تؤثر على تطور المجتمع المصري ، ومشاركة الجامعة فى القضاء عليها أمر ضروري باعتبارها مؤسسة تعليمة وخدمية.

 

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