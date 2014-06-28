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القوات المسلحة تعلن عن إنشاء المركز الوطنى للفيروسات وإجراء التجارب علي 80 مريض

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القوات المسلحة تعلن عن إنشاء المركز الوطنى للفيروسات وإجراء التجارب علي 80 مريض القوات المسلحة تعلن عن إنشاء المركز الوطنى للفيروسات وإجراء التجارب علي 80 مريض

اللواء عبد العاطي

اعلنت القوات المسلحة عن انشاء المركز الوطنى للعلاج من الفيروسات بمحافظة الاسماعيلية، على ان يبدأ العمل به وتطبيق العلاج به بعد استعراض نتائج التجارب واعلان نجاحها والتأكد من امان المواطن وضمان عدم تعرضه لاية مخاطر٠

وقال اللواء طبيب جمال الصيرفى،  مدير الادارة الطبية بالقوات المسلحة “فى المؤتمر الطبى الاعلامى للقوات المسلحة لعرض النتائج المبدئية لبروتكول التطبيق العلاجى للالتهاب الكبدى الفيروسى ( سى ) بواسطة جهاز ccd والاقراص العلاجية بمشاركة اساتذة الجامعات المصرية والمركز القومى للبحوث ووزارة الصحة ” انه بناء على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بدراسة ما يعود بالنفع على القوات المسلحة والمجتمع المصرى فى ضوء ارتفاع معدلات الاصابة بفيروس c تم تسخير جميع الامكانيات للقضاء على هذا الفيروس وحرصت القوات المسلحة على تبنى مشروع جهاز ccd التابع الهيئة الهندسية للقضاء على الفيروسات”٠

وقال اللواء الصيرفى، انه بناء على تصديق القائد العام للقوات المسلحة تم تشكيل عدة لجان من جميع التخصصات والفريق البحثى واساتذة الجامعات ووزارة الصحة ومركز البحوث، وذلك لمتابعة بحوث الهيئة الهندسية ودراسة انسب الاساليب العلمية لتطبيق التجربة البحثيةً ومراجعة نتائج الابحاث العلمية التى تمت فى اطار معايير البحث العلمى٠

واشار الى انه فى ضوء تقارير اللجان بدأ تنفيذ تجارب العلاج على ٨٠ مريضا تم اختيارهم من خلال لجنة طبية بعد وضع اشتراطات الامان واجراء دراسات متطورة لضمان صحة المريض مشيرا الى انه تم فحص الجهاز من قبل العديد من الهيئات منها ادارة الحرب الكيميائية وهيئة الرقابة النووية ٠

وقدم اللواء جمال الصيرفى الشكر لكل من شارك فى هذا المشروع واللجنة التى قامت بالعمل بروح الفريق لدراسة هذه التجربة للتأكد من امان المواطن المصرى وضمان عدم تعرضه لاية اخطار.

 

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