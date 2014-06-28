«برهامى»: أرحب بملصقات «هل صليت على المسيح» .. وإثارة الاحتقان ضد مصلحة الوطن

قال الشيخ ياسر برهامى، أنه لايمانع بوجود ملصقات “هل صليت على المسيح اليوم” أسوة بملصقات “هل صليت على النبي اليوم” ، وأضاف برهامى “ والله يسرنا وجود تلك الملصقات، ونحن نحب جميع الأنبياء، ونصلي ونسلِّم على جميعهم”.

ونقل موقع أنا السلفى، عن الشيخ ياسر برهامى قوله : ”الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد توهم البعض أن هذه الملصق له غرض سياسي أو غرض حزبي أو إثارة فتنة! والذي أعرفه أن بدايته كانت مِن أحد المسلمين العاديين الذي لا يقصد انتماءً لحزب أو لجماعة، ولا يريد إثارة فتنة، بل أراد تذكير المسلمين بهذا الخير؛ فانتشر -بفضل الله تعالى- هذا الملصق حبًّا للنبي -صلى الله عليه وسلم- من الشعب المصري وغيره، وهو لا يؤذي أحدًا، وقد قرأتُ تعليقًا لأحد الأقباط: هل يسركم أن نعمل ملصقًا فيه هل صليتَ على المسيح اليوم؟!”

وتابع برهامى، “والله يسرنا ذلك، ونحن نحب جميع الأنبياء، ونصلي ونسلِّم على جميعهم. فلا أدري لمصلحة مَن إثارة احتقان المصريين -المسلمين عامتهم-، وتصوير الحكومة الحالية بأنها ضد الدين، والأمر ليس كذلك -إن شاء الله-،فليس المعنى عدم القبول، بل الأكمل والأفضل والأقرب إلى إجابة الدعاء”.