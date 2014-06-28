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ضبط هارب من حكم الإعدام و4 هاربين من أحكام جنائية بالمنوفية

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ضبط هارب من حكم الإعدام و4 هاربين من أحكام جنائية بالمنوفية ضبط هارب من حكم الإعدام و4 هاربين من أحكام جنائية بالمنوفية

صورة ارشيفية

ألقت مباحث المنوفية اليوم السبت القبض على هارب من حكم بالمؤبد و4 أخرون وبحوزتهم أسلحة نارية وذلك فى حملة أمنية مكبرة بمدينة السادات تم تحرير محاضر .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء مجدى سابق حكمدار المديرية بالقبض على كلا من حسين مسعود حسين 25 سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى والهارب من حكم بالسجن المؤبد فى قضية حيازة اسلحة نارية وذخيرة .

كما تمكنت الحملة من ضبط 4 أخرون هاربين من تنفيذ أحكام جنائية بالحبس وبحوزتهم أسلحة نارية وأقراص مخدرة ترمادول ومخدرات تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة .

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