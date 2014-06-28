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“الفريق الطبى”: جهاز علاج “فيرس سى” غير مستعد لاستقبال المرضى..ومازال تحت الاختبار

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“الفريق الطبى”: جهاز علاج “فيرس سى” غير مستعد لاستقبال المرضى..ومازال تحت الاختبار “الفريق الطبى”: جهاز علاج “فيرس سى” غير مستعد لاستقبال المرضى..ومازال تحت الاختبار

قال العقيد الدكتور تيسير عبدالعال، استشاري المناعة بالقوات المسلحة، أحد أعضاء الفريق الطبي لاختراع «جهاز علاج فيروس سي»، إنه لن يتم استقبال مرضى من المواطنين في 30 يونيو الجاري، وإنما سيتم استقبال عينة محددة لاستكمال البحوث.

وأضاف «عبدالعال»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق الطبي بمجمع كوبري القبة الطبي العسكري، السبت، أن اللجنة الطبية المشرفة على الجهاز أوصت بضرورة توسيع العينة التي يشملها البحث، لمدة 6 أشهر أخرى.

من جانبه قال اللواء جمال الصرفي مدير الإدارة الطبية بالقوات المسلحة، إن الجهاز سيستغرق 6 أشهر لإتمام وإكمال التجارب العلمية، بالإضافة إلى 6 أشهر للحصول على الموافقة من منظمة الصحة العالمية لفيروس سي.

وأضاف اللواء الصرفى إن القوات المسلحة تناشد وسائل الإعلام عدم نشر أى تصريحات خاصة بالجهاز سوى من المتحدث العسكري.

 

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