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برلماني روسي يتهم منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بالعمل لصالح واشنطن

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برلماني روسي يتهم منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بالعمل لصالح واشنطن برلماني روسي يتهم منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بالعمل لصالح واشنطن

ألكسي بوشكوف

اتهم ألكسي بوشكوف، رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الدوما الروسي، منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بالعمل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ورفض إدراج مشروع قرار يدين روسيا في جدول أعمال دورة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي المنعقدة حاليا في العاصمة الأذرية باكو.

ونقلت وكالة أنباء “إيتار ــ تاس” عن بوشكوف قوله في كلمة ألقاها أمام جلسة اللجنة الدائمة للمنظمة التي افتتحت اليوم السبت ، “إننا نعارض البند المتعلق بإدانة روسيا لأنه لا يتفق مع الوضع في أوكرانيا، ونعتبره استفزازيا، ونقترح حذفه من جدول أعمال الدورة”.

وأضاف أن “التصريحات حول الهجوم الروسي على أوكرانيا خاطئة ولا تتفق مع الواقع”، مذكرا بأن الولايات المتحدة كانت تتجاهل كل المبادئ الدولية لدى تدخلها العسكري في العراق.

واتهم البرلماني الروسي منظمة الأمن والتعاون الأوروبي باستخدام المعايير المزدوجة وبأنها تعمل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
> أ ش أ

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