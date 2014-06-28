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بالصور .. ننشر جدول مباريات دور الـ 16 لمونديال البرازيل

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جدول المباريات

جدول المباريات

تنشر وكالة ONA، جدول مباريات دور الـ16 لكأس العالم بالبرازيل، وتنطلق في السادسة من مساء غدٍ السبت، أولى مباريات دور الـ 16، من بطولة كأس العالم، بمواجهة قوية بين منتخبي البرازيل وتشيلي، على أن يلتقي الفائز منهما في الدور ربع النهائي، مع الفائز من مباراة أوروجواي وكولومبيا، والتي تقام في العاشرة مساءًا.

وتستكمل باقي المباريات، مساء الأحد، بمواجهتي هولندا والمكسيك، وكوستاريكا واليونان، فيما يخوض الفرنسي أول اختبار حقيقي له بالمونديال، عندما يصطدم بالمنتخب النيجيري، في السادسة من مساء الاثنين 30 يونيو، على أن يواجه الفائز من مباراة ألمانيا والجزائر، والتي تنطلق في العاشرة مساءًا.

وتختتم مباريات الدور ثمن النهائي مساء الثلاثاء المقبل، بمباراتي الأرجنتين وسويسرا، وبلجيكا مع الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ 8، يومي 4 يوليو، 5 يوليو، على أن تنطلق مباراتا الدور نصف النهائي، يومي 8 يوليو، 9 يوليو، فيما تقام مباراتا الدور النهائي، الأحد الموافق 13 يوليو.

 

جدول المباريات

جدول المباريات

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أونا

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